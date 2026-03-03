Milan, Gabbia ancora assente all’allenamento. Derby a rischio

03/03/2026 | 16:39:38

Il Milan prosegue la marcia di avvicinamento al derby di domenica 8 marzo. Quest’oggi a Milanello non si è visto Matteo Gabbia, ancora alle prese con il problema alla coscia che quasi sicuramente gli impedirà di esserci contro la capolista. Scalda i motori De Winter, pronto a guidare la difesa rossonera anche nella stracittadina. Notizie positive, invece, per quanto riguarda: Bartesaghi: come riportato ieri, gli esami strumentali hanno escluso lesioni dopo il problema al flessore accusato contro la Cremonese e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, per poi decidere se convocarlo o meno.

Foto: sito Milan