Milan fuori dalla Champions: follia di Theo, il Feyenoord in 11 contro 10 pareggia con Carranza

Delusione Milan in Champions. I rossoneri pareggiano 1-1 al Meazza contro il Feyenoord e sono eliminati dalla coppa dopo la sconfitta in olanda all’andata. Milan in controllo fino al 51′, poi una follia di Theo Hernandez (espulso) preclude ai rossoneri una grossa chance di qualificarsi. Milan che parte alla grandissima e sblocca la gara dopo appena 37 secondi con l’uomo più atteso: Santiago Gimenez. Cross dalla destra di Pulisic, sul secondo palo Thiaw fa la sponda per il centravanti messicano, che batte i suoi ex compagni di squadra e non esulta. Milan che ha diverse chance per raddoppiare, anche con merito. Leao e Joao Felix sprecano buone chance per i rossoneri.

Nella ripresa, il Milan riparte subito forte, come aveva avviato il primo tempo. Chance per Walker che calcia da fuori, para Wellenreuther.

La gara però cambia inaspettatamente al 51′. Viene espulso Theo Hernandez. Per Marciniak è simulazione in area del francese, meritevole del cartellino giallo. Era già stato ammonito nel primo tempo per una sciocca polemica con un avversario. Milan in 10 uomini. Ovviamente la gara cambia. Il Feyenoord inizia a prendere il centrocampo, giro palla degli olandesi che costringono i rossoneri ad abbassarsi. Esce Gimenez ed entra Fofana per il Milan per dare peso alla mediana.

Al 73′, pareggia il Feyenoord. Traversone dalla destra di Bueno, Carranza anticipa Bartesaghi e di testa colpisce per l’1-1 pesantissimo.

Conceicao è costretto nuovamente ai cambi. Entra Abraham, Pavlovic va a fare la punta, nel disperato tentativo di trovare il 2-1 che vorrebbe dire almeno supplementari. Ma non riesce l’impresa ai rossoneri. Finisce 1-1, Milan fuori ai playoff. Passa il Feyenoord. Due espulsioni nelle ultime due gare precludono ai rossoneri di accedere agli ottavi.

Foto: Instagram Milan