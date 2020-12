Fiocco rosa in casa Kessie, è nata la sua secondogenita Inayah, ecco il Tweet del Milan di auguri per il suo centrocampista:

There's a new arrival in Kessie's family, welcome Inayah! 🎀

Fiocco rosa in casa Kessie: benvenuta Inayah! 🎀

— AC Milan (@acmilan) December 1, 2020