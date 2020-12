La ripresa degli allenamenti del Milan è stata fissata per martedì 29 dicembre. Stefano Pioli ha voluto concedere diversi giorni di riposo alla squadra come premio per l’ottimo percorso nell’anno solare. I rossoneri torneranno a Milanello tra cinque giorni per preparare la gara del 3 gennaio sul campo del Benevento allenato dall’ex Filippo Inzaghi.

Foto: Instagram Milan