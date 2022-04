Milan-Fiorentina verso il sold out. Tifosi rossoneri acquistano biglietti anche del settore ospiti

È febbre scudetto in casa Milan, con la sfida del 1 maggio con la Fiorentina che va verso il sold out a San Siro, con oltre 75.000 spettatori previsti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, fa però scalpore la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, acquistabili da chiunque in vendita libera e non riservati esclusivamente ai tifosi della Fiorentina.

Settore ospiti che sarà dunque occupato principalmente dai tifosi di casa. La Fiorentina ha già fatto sentire il proprio disappunto, inviando mail non solo alla Lega Serie A, ma anche alla Procura di Firenze e a quella di Milano.