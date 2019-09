Milan-Fiorentina, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il match più atteso della sesta giornata, Milan-Fiorentina. Giampaolo dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez nella linea difensiva; Bennacer in cabina di regia, Kessie e Calhanoglu ai lati dell’algerino; in avanti Suso alle spalle di Piatek e Leao. L’ex Montella sarebbe propenso a rispondere con Dragowski tra i pali, Milenkovic, Pezzella e Caceres nel terzetto difensivo; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert a centrocampo; Ribery e Chiesa comporranno la coppia d’attacco. Appuntamento alle 20:45 a San Siro. A seguire le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. Allenatore: Giampaolo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery Chiesa. Alleantore: Montella.

Foto: Telegraph