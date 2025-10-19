Milan-Fiorentina 0-0 nei primi 45′: Pavlovic si divora il gol del vantaggio

19/10/2025 | 21:33:51

Si chiude un primo tempo noioso e privo di emozioni a San Siro tra Milan e Fiorentina, una prima parte di gara praticamente senza sussulti. L’unica grande occasione per il Milan arriva al 20′, con Ranieri che respinge corto di testa e regala una ghiotta chance a Pavlovic, ma il difensore da pochi passi spara alto con il destro. Per il resto a San Siro regna l’equilibrio.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli

FOTO: X Milan