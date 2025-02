Milan-Feyenoord, Conceicao non presenterà la sfida in conferenza stampa

Come accaduto nel post gara della gara con il Verona di sabato sera, Sergio Conceicao, allenatore del Milan, non parlerà nemmeno alla vigilia della gara contro il Feyenoord di Champions League. I motivi ovviamente sono legati alla morte dell’ex presidente del Porto, Pinto da Costa, e oggi si terranno i funerali a cui il tecnico del Milan ha partecipato.

Sul suo profilo Instagram Conceiçao ha ricordato Pinto da Costa con un post davvero emozionante: “Se un’immagine vale mille parole, ce ne vorrebbero mille per descrivere tutto quello che rappresenta per me, Presidente. Quello che hai fatto per il nostro FC Porto è più che noto, quello che hai fatto per me, per la mia famiglia, lo terremo per sempre stretti nei nostri cuori. Gli ultimi tempi non sono stati facili, ma al di là ci sono decenni di collaborazione, complicità, amicizia. Di una condivisione che non ha avuto bisogno di parole, gesti o espressioni. Quasi una telepatia. R.I.P. amico mio, presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Arrivederci!”.

