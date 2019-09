Milan, espulso Musacchio: duro fallo su Ribery, decisivo l’intervento del VAR

Piove sul bagnato per il Milan: sotto 1-0 in casa contro la Fiorentina, la squadra di Giampaolo al 53′ è rimasta in dieci uomini. Giacomelli ha espulso Mateo Musacchio dopo un duro fallo di Ribery, decisione arrivata grazie all’intervento del VAR considerato che l’arbitro inizialmente aveva estratto il cartellino giallo. Ma dopo l’on field review, il direttore di gara ha optato per il rosso diretto sventolato al difensore rossonero.

Following a VAR review @MateoMusacchio5 is shown a red card / Giacomelli viene richiamato dal VAR e mostra il rosso a Musacchio per il fallo su Ribery#MilanFiorentina 0-1 #SempreMIlan pic.twitter.com/RPp88LXcej — AC Milan (@acmilan) September 29, 2019

Foto: Twitter personale Musacchio