Milan, escluse lesioni per Brahim Diaz e Dest

Buone notizie dall’infermaria rossonera. Nessuna lesione per Sergiño Dest e Brahim Diaz. I due calciatori, usciti malconci dalla sfida di ieri col Monza per noie muscolari, in queste ore si sono sottoposti agli esami di rito escludendo problemi fisici di particolare rilievo.

Da valutare la loro presenza per la gara con la Dinamo Zagabria di martedì, ma non si tratta di infortuni lunghi per i due giocatori.

Foto: twitter Milan