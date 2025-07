Milan esagerato, 9-0 al Perth Glory: doppiette di Okafor e Leao. In gol anche Comotto

31/07/2025 | 14:45:52

La tournèe tra Asia e Australia del Milan si chiude con una goleada, i rossoneri hanno travolto 9-0 il Perth Glory in amichevole. Doppiette di Leao e Okafor, in rete anche Comotto con un bel cucchiaio, Terracciano, Chukwueze, Ricci e Musah. Divario tecnico troppo netto tra le due compagini, anche se Allegri si porta a casa indicazioni positive dalla difesa, che non subisce gol, e dalla fase offensiva, con le tante occasioni create. Ancora bene Leao, che sembra già in palla e in piena sintonia con l’allenatore livornese. Domani la squadra farà ritorno in Italia, con Allegri che concederà qualche giorno di riposo alla squadra, prima del ritorno in campo del 5 agosto. Le prossime due amichevoli contro il Leeds (il 9 a Dublino) e il Chelsea (il 10 a Stamford Bridge) anticiperanno il debutto stagionale in Coppa Italia contro il Bari il prossimo 16 luglio.

FOTO: Instagram Milan