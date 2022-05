Milan, entusiasmo e gioia sui social

Sono i giorni del Milan, davvero a pochi centimetri dall’obiettivo scudetto. Ieri la vittoria in un San Siro gremito in ogni ordine di posto. Dai social alcune delle reazioni dei rossoneri. “Due su tre. San Siro, puoi sentirmi? Domenica tutti uniti per l’ultima battaglia del campionato, conto su tutti i milanisti!”, il messaggio di Rafael Leao, che posta su Instagram la foto in cui esulta con le mani alle orecchie rivolto alla curva dopo la rete. “Che stadio, che atmosfera!“, ha scritto Fikayo Tomori, mentre Franck Kessié commenta: “Grandi ragazzi! Vittoria importantissima, vittoria da grande gruppo!“. Infine Davide Calabria, che da capitano tiene tutti sull’attenti: “Ultimo sforzo”.

FOTO: Twitter Milan