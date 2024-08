Entusiasmo alle stelle per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è stato il grande colpo di mercato, per ora, della dirigenza del Milan. Il giocatore si è recato allo Store di Via Dante, in zona Duomo, per incontrare i tifosi. Il nuovo numero 7 rossonero si è affacciato alla finestra per salutare i tanti sostenitori presenti sventolando la sua nuova maglia.

Foto: morata-instagram