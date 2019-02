Milan-Empoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani riparte la Serie A con la venticinquesima giornata di campionato e il Milan ospita l’Empoli. Gennaro Gattuso dovrebbe optare per il consueto 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Musacchio e Romagnoli al centro della difesa con Conti e Rodriguez sulle corsie laterali; confermato a centrocampo il terzetto Bakayoko, Kessie e Paquetà; in attacco spazio a Castillejo, al posto dello squalificato Suso, Piatek e Calhanoglu. Dalla parte opposta Giuseppe Iachini sarebbe propenso a schierare i suoi con il 3-5-2 con Dragowski in porta, Veseli, Silvestre e Dell’Orco nella linea difensiva; Di Lorenzo, Acquah (in vantaggio su Traorè), Bennacer, Krunic e Pasqual in mezzo al campo; in avanti il tandem Caputo-Farias. Appuntamento alle 20:30 di domani a San Siro.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessiè, Paquetà; Castillejo, Calhanoglu, Piatek. Allenatore: Gattuso.