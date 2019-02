Milan-Empoli, i convocati di Iachini: fuori Antonelli

Sono stati resi noti i convocati di Beppe Iachini, tecnico dell‘Empoli, in vista della sfida di campionato contro il Milan, in programma domani sera a San Siro. Assente Antonelli, ex della partita, per infortunio. Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Dragowski, Perucchini, Provedel;

DIFENSORI: Dell’Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolau, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traoré, Ucan;

ATTACCANTI: Caputo, Farias, La Gumina, Oberlin.

Sono 2⃣4⃣ gli azzurri convocati da mister Giuseppe Iachini per la sfida di domani con il Milan pic.twitter.com/m6OnYvl5eq — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) February 21, 2019

Foto: Twitter ufficiale Empoli