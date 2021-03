Milan, emergenza totale: anche Theo e Tonali fuori dai titolari a Verona

Continuano le tegole per Pioli in casa Milan: contro il Verona mancheranno dal 1′ anche Theo Hernandez e Tonali per problemi muscolari. Al loro posto agiranno Dalot e Meité, le due assenze di oggi si aggiungono a quelle di Rebic, Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer. Ecco la formazione che dovrebbe scendere in campo al Bentegodi:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Hauge (Diaz); Leao.

All. Pioli.

Foto: Twitter Milan