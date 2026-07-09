Milan, edema osseo e microfrattura a tibia e perone per Pulisic. Rientro per fine agosto

09/07/2026 | 16:42:50

Subito tegola in casa Milan che ha ufficialmente noto l’infortunio di cui soffre Christian Pulisic. Il giocatore degli Stati Uniti, si era fatto male nella gara contro il Belgio di lunedì e secondo The Athletic, soffre di un edema osseo e di una microfrattura a tibia e perone.

Secondo sempre The Athletic, i tempi di recupero sono di diverse settimane, circa un mese e mezzo. Il suo rientro dovrebbe essere previsto per fine agosto.

Foto: X Milan