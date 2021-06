Milan, ecco quando inizierà il raduno: l’annuncio del club

Il Milan ad inizio luglio si ritroverà per iniziare la fase di preparazione in vista della prossima stagione. Attraverso il proprio profilo Twitter è arrivata la comunicazione da parte del club rossonero. “Ufficiale il raduno dei rossoneri l’8 luglio: una nuova stagione è alle porte!”.

🔙 Milanello: save the date! 🗓️

The Rossoneri are back on 8 July: the new season begins! 🔴⚫️

Ufficiale il raduno dei rossoneri l’8 luglio: una nuova stagione è alle porte! 🔴⚫️#SempreMilan pic.twitter.com/adq120Y9G3

— AC Milan (@acmilan) June 11, 2021