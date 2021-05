Milan, ecco il re dei clean sheets. Maignan primo in Europa nella classifica della porta inviolata

Dopo l’arrivo nella serata di ieri di Mike Maignan all’aeroporto di Milano, l’arrivo del portiere in rossonero è ormai cosa fatta. Il Milan si mette al sicuro con il portiere francese, il neo campione di Francia con il Lille è, infatti, l’estremo difensore con più clean sheets nei top 5 campionati europei. In questa stagione Maignan ha mantenuto la porta inviolata per ben 21 volte – come riporta Opta -, nessuno ha fatto come lui. Il portiere francese è davanti ad Ederson con 19 clean sheets e Oblak con 18.

Foto: Diario Sport