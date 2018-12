Milan, ecco il nuovo ad Gazidis: “Non sarà facile, ma riporteremo in alto il club”. Il video

Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato del Milan, ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco le dichiarazioni dell’ex dirigente dell’Arsenal, che ha firmato un contratto fino al 2020 con il Milan: “Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan come Chief Executive Officer (CEO). Darò tutto me stesso nel lavoro per raggiungere i nostri obiettivi. Non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente e insieme. Ma insieme riporteremo il Milan in alto. Forza Milan”, ha chiuso Gazidis.

Oggi Ivan Gazidis è stato ufficialmente nominato Amministratore Delegato del Milan. Ecco le sue prime parole a tutti i tifosi rossoneri 🔴⚫ pic.twitter.com/9ZLytT1lBM — AC Milan (@acmilan) December 5, 2018

Foto: Twitter Milan