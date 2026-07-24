Milan, ecco Diawara: chi è il nuovo difensore proveniente dalla Ligue 2

24/07/2026 | 18:55:34

È Sankhoun Diawara il nuovo acquisto per la difesa del Milan. Il difensore centrale francese classe 2006, proveniente dal Troyes, con il quale nella scorsa stagione ha collezionato anche 14 presenze in Ligue 2, vestirà nei prossimi giorni i colori rossoneri.

Cresciuto nel settore giovanile prima del Paris-Charenton e poi del Troyes, è di piede mancino e oltre alla posizione di centrale può occupare anche la fascia come terzino. Nella scorsa stagione ha realizzato anche un assist nei 1.038 minuti giocati. L’obiettivo del Milan è quello di farlo crescere sotto la guida di Pavlovic, per poi integrarlo sempre di più nelle rotazioni della prima squadra.

Foto: sito Troyes