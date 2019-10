Marco Giampaolo sapeva da prima di Genova che forse neanche una vittoria gli avrebbe permesso di salvare la panchina in casa Milan. Tutto confermato, considerato che pochi minuti fa il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale dove ha annunciato l’esonero dello stesso Giampaolo. Questa la nota: “AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. Al suo posto è in arrivo Stefano Pioli, come raccontato.

Fonte foto: Twitter Milan