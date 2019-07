Rafael Leao è arrivato a Milano. L’attaccante portoghese, pochi minuti fa, è atterrato nel capoluogo lombardo da Lisbona. Operazione, quella per il classe 1999, da 30 milioni più il prestito del difensore Djalò, attesa per le visite mediche. Poi toccherà a Duarte, difensore centrale in arrivo dal Flamengo per 11 milioni di euro.

Foto Twitter Lille