Milan e Puma celebrano i 125 anni con l’Anniversary Kit: un tributo alla storia e allo spirito del club

AC Milan e PUMA sono orgogliosi di presentare l’Anniversary kit per i 125 anni dalla fondazione del Club rossonero. Una celebrazione dell’heritage del Milan e un simbolo del suo spirito innovativo, realizzato con il supporto dei suoi tifosi in tutto il mondo, che, attraverso una serie di sondaggi, hanno contribuito a creare un kit che incarna lo stile senza tempo dei rossoneri e lo spirito milanista che il Club ha rappresentato fin dalla sua fondazione nel 1899.

La 125th Anniversary Capsule Collection comprende l’Authentic Player Jersey, la Goalkeeper Jersey, la Retro Football e una speciale Retro Style Jersey in edizione limitata. In omaggio all’anno di fondazione del Club, saranno disponibili solo 1899 pezzi della Retro Style Jersey, ciascuno con un numero di serie unico e un packaging esclusivo che li renderà veri e propri oggetti da collezione per fan e appassionati.

Il percorso di creazione del design della maglia è iniziato lo scorso dicembre, quando i tifosi del Milan sono stati invitati a dare forma alla legacy del Club scegliendo gli elementi chiave della maglia dell’Anniversary kit. Attraverso la campagna “Design our Jersey, Design our Legacy” e una piattaforma dedicata, i fan hanno avuto modo di fare scelte di design che rimandano ad alcuni dei momenti chiave della storia del Milan: