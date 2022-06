Milan e Puma avanti insieme, accordo da oltre 30 milioni annui

Il Milan e il colosso tedesco Puma ancora insieme. Il nuovo accordo prevede un estensione a lungo termine della partnership iniziata nel 2018. Il nuovo accordo come si legge nel comunicato prevede che Puma diventerà il Naming Partner del centro sportivo di Vismara. Si passerà dai 18 milioni annui, ai 30.

Questo il comunicato.“PUMA e AC Milan sono lieti di annunciare l’estensione a lungo termine della loro partnership, nata nel 2018. PUMA continuerà a essere il Principal Partner, il Global Technical Supplier e l’Official Licensed Partner del Club rossonero, tornato ai vertici del calcio italiano con la squadra più giovane della storia moderna a vincere lo Scudetto, nonché una delle squadre più giovani d’Europa.

Nell’ambito dell’accordo, PUMA diventerà il Naming Partner Ufficiale del Centro di allenamento dell’AC Milan Vismara, la casa dei futuri talenti del Club. Il centro sarà rinominato “PUMA House of Football” e diventerà la sede per lo sviluppo delle performance, con investimenti mirati sulla prossima generazione di giovani calciatori del Milan, contribuendo a sostenere anche il settore femminile. Il Centro sarà anche la sede delle attivazioni del brand e della community, ospitando eventi e iniziative in città”.

🤝 @pumafootball and #ACMilan announce a long-term extension of their partnership and will launch the “PUMA House of Football” Training Center ➡️ https://t.co/kkfkiEQQnm#SempreMilan pic.twitter.com/DOoPMHDbES

— AC Milan (@acmilan) June 29, 2022