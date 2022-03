Milan e Napoli, perfetta parità negli scontri diretti: può decidere la differenza reti

Con il risultato maturato stasera al Maradona, Milan e Napoli si ritrovano in perfetta parità per quel che riguarda gli scontri diretti: se stasera i tre punti sono andati a rossoneri grazie al gol di Giroud, all’andata gli azzurri espugnarono San Siro grazie a Elmas. Insomma, tre punti e uno 0-1 a testa per le due squadre. Ciò significa che in caso di arrivo a pari punti in classifica, a determinare chi tra le due arriverà davanti sarà la differenza reti. Allo stato attuale Napoli davanti con un attivo di 29 rispetto ai 25 del Milan.

Foto: Twitter Napoli