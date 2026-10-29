Milan e Inter presentano il Generali Stadium: 71.500 posti, due anelli e casa anche di rugby e football americano

29/10/2026 | 21:59:07

Milan e Inter hanno presentato al Castello Sforzesco il progetto del nuovo stadio, chiamato Generali Stadium, da costruire entro l’inizio della stagione 2031/2032. Il nuovo impianto avrà una capienza di 71.500 posti, con un tetto fisso e non retrattile, a disposizione per eventi di rugby e football americano, con due anelli e più ripido rispetto a San Siro.

Il comunicato congiunto dei due club milanesi:

“GENERALI NAMING PARTNER FIN DAL PRIMO GIORNO

Il nuovo stadio porterà il nome di Generali attraverso uno dei più grandi accordi di naming rights per stadi nello sport mondiale. Partner fin dal primo giorno, Generali – leader italiano e uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management al mondo – condivide l’impegno di lungo periodo dei Club verso Milano e l’ambizione di contribuire a plasmarne il futuro, rafforzando la posizione della città sulla scena globale e creando un’eredità duratura per le generazioni a venire. Oltre ai naming rights, Generali sarà anche Official Insurance Partner di entrambi i Club, entrando a far parte dei momenti, delle emozioni e delle esperienze condivise che daranno vita allo stadio.

PENSATA PER MILANO, DESTINATA A DIVENTARNE UN NUOVO LANDMARK

Ogni grande città è definita da luoghi che diventano parte della sua identità. Ispirato al patrimonio architettonico e alla cultura del design di Milano, il Generali Stadium è stato concepito per essere uno di questi luoghi.

Al centro del progetto c’è un elemento strutturale di grande impatto, il cui ritmo deciso richiama la tradizione ingegneristica italiana e la raffinata maestria del Duomo di Milano. La struttura a X in cemento si sviluppa dai colonnati naturalmente ventilati, attraversa la facciata e culmina nella copertura, di cui sostiene la linea caratteristica.

Gli ingressi, dalla caratteristica forma a diamante, accolgono i visitatori e creano momenti di scoperta all’arrivo, offrendo scorci sullo stadio prima di aprirsi su percorsi panoramici con ampie viste sulla città.

A coronare l’edificio è una copertura a doppia curvatura, dalla silhouette inconfondibile. Più di una dichiarazione architettonica, incornicia ed esalta le due iconiche curve, creando una potente identità visiva e integrando tecnologia fotovoltaica, ottimizzazione acustica e altre soluzioni di sostenibilità essenziali per uno stadio moderno.

Ne nasce un progetto inequivocabilmente contemporaneo, ma profondamente legato al carattere, alla creatività e alla vocazione internazionale di Milano.

CUSTODIRE CIÒ CHE CONTA DI PIÙ

L’architettura è nuova, ma l’ambizione è chiara: preservare l’atmosfera, l’emozione e il senso di appartenenza che rendono San Siro uno dei palcoscenici più iconici del calcio.

Con circa 71.500 posti, il Generali Stadium è stato progettato attorno a un principio chiaro: avvicinare i tifosi all’azione e massimizzare l’intensità dell’esperienza matchday.

Due grandi anelli di spalti avvolgono il campo a 360 gradi, offrendo visuali ottimali e un legame immersivo tra tifosi e terreno di gioco. Alle due estremità le curve si innalzano come imponenti pareti umane, protese verso il campo e inclinate fino a 37 gradi per amplificare atmosfera e impatto visivo.

Progettato per catturare e intensificare l’energia del pubblico, il sistema acustico dello stadio mantiene i tifosi al centro dello spettacolo e contribuisce a creare un ambiente pensato per essere tra i più coinvolgenti del calcio mondiale.

Maggiore accessibilità, moderni concept di hospitality e un’ampia scelta di posti, dalle esperienze premium di livello mondiale ai settori popolari, permetteranno all’impianto di accogliere tifosi di ogni generazione, offrendo nuovi modi di vivere la partita.

Il risultato è uno stadio progettato per portare i tifosi più vicini che mai ai momenti che contano di più.

Uno stadio costruito per il futuro, che resta profondamente legato a tutto ciò che rende speciale San Siro: l’emozione, l’atmosfera, le indimenticabili notti europee, i grandi campioni e, soprattutto, i tifosi che ne plasmano l’anima.