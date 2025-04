Milan e Inter non si superano: è 0-0 all’intervallo. Maignan salva su Frattesi

Si è concluso il primo tempo del derby della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. E’ 0-0 all’intervallo al Meazza.

Equilibrio totale nei primi 45 minuti minuti e ritmi non altissimi. Al 9′ prima chance per i nerazzurri. Calcia Correa, ma palla centrale, para Maignan. Il Milan fa fatica, l’Inter quando può è pericoloso. Al 21′, da azione di calcio piazzato, svetta Bisseck che fa la torre per de Vrij che va a colpire di testa a colpo sicuro. Salva Abraham sulla linea. Al 27′ arriva la risposta del Milan, Leao salta un paio di avversari, calcia di sinistro ma Martinez para di piede.

Al 45′ l’azione più ghiotta ce l’ha l’Inter. Azione di ripartenza, Thuram serve in mezzo Frattesi che va di testa, Maignan salva la propria porta. Si chiude 0-0 il primo tempo tra Milan e Inter.

Foto: sito Milan