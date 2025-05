Milan e Bologna da Mattarella: iniziato l’incontro al Quirinale

13/05/2025 | 10:18:42

E’ scattato l’avvicinamento alla finale di Coppa Italia, che domani sera sarà contesa da Milan e Bologna, si inizia con la consueta visita al Quirinale da parte delle due squadre, ma non solo. Con loro infatti ci saranno le dirigenze al gran completo e pure la squadra arbitrale, tutti pronti ad incontrare il presidente Sergio Mattarella per il saluto prima della sfida finale in programma domani sera.

FOTO: X Milan