Milan, è arrivato Devis Vasquez, il portiere per le emergenze

Devis Vasquez si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il portiere colombiano classe ’98 è già in Italia, il suo aereo è atterrato in questi minuti. Nella giornata di domani, Vasquez sosterrà le visite mediche con il club rossonero prima di iniziare, ufficialmente, la sua avventura in Italia.

Foto: Instagram Vasquez