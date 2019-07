Leo Duarte è appena arrivato in Italia. Il volo con a bordo il difensore brasiliano, ormai ex Flameng, è atterrato pochi istanti fa a Malpensa. Ora il classe 1996 raggiungerà la clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito per conto del club rossonero. Duarte è pronto ad abbracciare il Milan.

Foto: colunadofla.com