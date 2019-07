Ismael Bennacer e il Milan, ci siamo. Il centrocampista algerino è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche per conto del club rossonero. L’ormai ex Empoli, reduce dal successo in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, firmerà il contratto una volta terminati i controlli di rito. Nessuna sorpresa, presto Marco Giampaolo avrà a disposizione un’altra importante pedina.