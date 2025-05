Milan, duro comunicato della Curva Sud: “Via tutti. Liberate il Milan!”

15/05/2025 | 21:01:55

Momenti non facili in casa Milan, in particolare dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna e una stagione che rischia di vedere i rossoneri finire fuori dalla qualificazione alle coppe europee. La Curva Sud continua a contestare il club e la proprietà. Gli ultras hanno pubblicato sulle storie di Instagram un video nel quale cantano due cori contro Cardinale e la proprietà rossonera.

E poi sono usciti con un comunicato che recita così: “Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna! Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni”.

