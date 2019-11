Milan-Duarte, il Flamengo svela le cifre dell’operazione

Il Flamengo, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti i dati relativi al terzo trimestre 2019 all’interno del quale viene svelata la cifra relativa alla cessione del difensore Leo Duarte al Milan avvenuta in estate: “Il 29 luglio 2019 il Flamengo ha firmato un contratto con il club Ac Milan per la cessione dell’atleta Leonardo Campos Duarte per la cifra di 10 milioni di euro (41,893 milioni di Reais)”.

Foto: Twitter ufficiale Milan