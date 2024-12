Milan, doppia tegola: si fermano Morata e Loftus-Cheek

Doppio infortunio per il Milan. Si fermano Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata. Il centrocampista rossonero ha accusato un guaio muscolare alla coscia destra nel corso del primo tempo della sfida di Champions League contro la Stella Rossa e per questo motivo è stato costretto al cambio. Cambio obbligato sempre nel corso del primo tempo anche per Alvaro Morata. Per lo spagnolo un possibile problema alla caviglia che verrà rivalutato nelle prossime ore con esami del caso.