Milan, dopo 8 mesi Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic ha infatti svolto la prima parte della seduta odierna in gruppo (riscaldamento e torello). Successivamente il centravanti svedese si è staccato dai compagni e ha proseguito il suo programma personalizzato. Erano oltre otto mesi che Ibra non lavorava sul campo insieme al resto della squadra rossonera. Il numero 11 milanista non è stato inserito da Pioli nella lista UEFA, ma Zlatan portà certamente dare una mano ai compagni in particolare in campionato.

Foto: twitter Milan