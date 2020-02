Milan, Donnarumma in dubbio per il Genoa

In casa Milan sono sotto stretta osservazione le condizioni di Gianluigi Donnarumma, costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco di Firenze per un infortunio alla caviglia. L’estremo difensore, che da poco ha compiuto 21 anni, sta provando a spingere i denti ma l’intenzione sembrerebbe quella di non forzare per evitare di correre rischi. Le prossime ore saranno decisive, in vista della decisione da prendere per domenica prossima, quando il Milan sarà impegnato a “San Siro” nel lunch match con il Genoa. In caso contrario, pronto Asmir Begovic. L’esperto portiere in prestito dal Bournemoth ha debuttato in maglia rossonera proprio al “Franchi” subentrando al collega nella prima parte del secondo tempo.

Foto: Sito Ufficiale AC Milan