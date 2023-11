Milan, domani c’è la Champions: le ultime da Milanello

Il Milan affronta un periodo delicato in vista dell’importante incontro di domani contro il Borussia Dortmund in Champions League. Nell’allenamento di oggi a Milanello, spiccano, anche se risapute, le assenze di due giocatori chiave, Rafael Leao e Ismael Bennacer, già assente in principio dalla lista Champions. Non è una novità, ma Stefano Pioli dovrà essere bravo a trovare alternative valide in vista della sfida europea, come ha fatto negli ultimi incontri di campionato.

Inoltre, la notizia dell’impossibilità di convocare Camarda, comunicata questa mattina, ha aggiunto ulteriori complicazioni alla situazione del Milan. Le regole imposte dalla UEFA hanno reso impossibile il suo inserimento nella lista dei convocati, rappresentando una perdita significativa per il Milan in termini di opzioni disponibili.

Foto: Sito Milan