Milan-Dinamo Zagabria, due tifosi croati aggrediti in zona San Siro. Uno di loro è rimasto ferito

Due tifosi della Dinamo Zagabria sono stati aggrediti vicino allo stadio San Siro dove, a partire dalle 18.45, è in programma il match valido per la fase a gironi di Champions League contro il Milan. Uno dei due è stato ferito da una coltellata al gluteo. L’uomo è stato soccorso dal 118 in codice verde. In precedenza, come raccontato, la questura di Milano aveva denunciato 14 tifosi croati per detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e diversi coltelli. Tutto materiale trovato dalla Polizia nel corso dei controlli. Nel corso della giornata, le forze dell’ordine sono state impegnate a controllare i punti nevralgici della città e ridurre, in questo modo, i problemi di ordine pubblico prima e al termine della sfida.