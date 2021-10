Milan di misura sul Torino: decide Giroud. Nove vittorie su dieci e vetta solitaria (aspettando il Napoli)

A San Siro si affrontano Milan e Torino, anticipo del martedì sera valido per la decima giornata di Serie A 2021-22.

Rossoneri in vantaggio con Olivier Giroud al 14′. Corner di Tonali sul quale spizza Krunic e diventa un assist per il francese che da due passi deve solo spingere in rete. Quarto gol in campionato per Giroud, tutti arrivati tra le mura amiche. Ammoniti Buongiorno e Singo per i granata, Kalulu per i padroni di casa.

Si chiude senza recupero la prima metà di gara, Milan avanti di misura, il Torino gioca un bel calcio ma non riesce a sfondare.

Nella ripresa Pioli inserisce Theo Hernandez e Kjaer, la prima vera chance è al 76′ con Sanabria, bravo Tatarusanu a bloccare in due tempi.

Al minuto 85 Praet calcia in area di rigore e scheggia la traversa dopo una deviazione milanista.

Finisce 1-0 per il Milan con più di un brivido nel recupero, nona vittoria in campionato e altra vetta solitaria a quota 28 punti in attesa del Napoli.

Foto: Twitter Milan