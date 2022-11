Milan deludente: solo 0-0 a Cremona. Ora il Napoli è distante 8 punti

Il Milan si ferma. I rossoneri frenato a Cremona, pareggiando per 0-0 e staccandosi dalla vetta, con il Napoli che ora comanda con 8 punti di vantaggio. Buon Milan nel primo tempo, propositivo allo Zini, con doverse palle gol costruite dai campioni d’Italia, con almeno 3 parate decisive del portiere grigiorosso, Carnesecchi.

La più importante, quella su Origi, che si era presentato da solo davanti al portiere, ben ipnotizzato dall’estremo difensore. Parate importanti anche sulle conclusioni di Messias e su un colpo di testa di Thiaw.

Cremonese brava a difendere e a ripartire, ma non ha creato molti grattacapi a Tatarusanu. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, la Cremonese approccia con maggiore piglio la gara, con Tatarusanu impegnato su Okereke. Il Milan passa in vantaggio al 56′ con Origi, ma il VAR annulla per fuorigioco del belga. Pioli si gioca la carta Leao e De Keteleare. Carnesecchi ancora super su una deviazione ravvicinata di Messias.

A 7 minuti dalla fine, Pioli si gioca anche la carta del giovanissimo Lazetic, attaccante della Primavera, reduce da una tripletta, classe 2004.

Finale caldo. La Cremonese difende bene, il Milan si innervosisce e non passa. Finisce 0-0, il Milan frena, e ora è a -8 dal Napoli, che ha tra le mani un margine enorme. La Cremonese ancora non ottiene la prima vittoria in campionato, sale a 7 ma guarda al futuro con maggiore convinzione.

