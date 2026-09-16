Milan, debutto in Europa League con due schiaffi dal Benfica: Lukebakio e Kaminski
16/09/2026 | 22:57:18
Termina in una vittoria portoghese il match di Europa League tra Milan e Benfica.
Il Benfica parte subito forte e prende in mano le redini del match, mettendo in difficoltà il Milan con un atteggiamento aggressivo. La pressione dei portoghesi viene premiata al 16′, con Lukebakio che firma la rete del vantaggio. Il Milan mantiene il controllo del possesso palla per il resto della prima frazione, senza però riuscire a rendersi realmente pericoloso né a concretizzare le poche occasioni create.
Il secondo tempo riparte sulla falsariga del primo: i rossoneri provano a dettare il ritmo del gioco, ma senza riuscire a creare concrete occasioni da rete. Gli ospiti, invece, dopo pochi minuti trovano il gol del raddoppio al 54′ con Kaminski, che firma lo 0-2. Nulla da fare per i padroni di casa, che nel resto del match non riescono a trovare il fondo della rete. Termina così con una sconfitta per 0-2 l’esordio del Milan in Europa League.
Foto: X Milan