Milan, dal no di Akanji ai contatti diretti e tentativo per Gomez

31/08/2025 | 12:14:00

Il Milan ha incassato il no di Manuel Akanji, può succedere. Il difensore centrale in uscita dal Manchester City vuole giocare la Champions e non fa sconti sull’ingaggio, sceglierà un’altra soluzione. Ora il Milan è alla ricerca di un difensore centrale che abbia prezzo del cartellino e ingaggio sostenibili, dialoghi in corso con il Liverpool per Joe Gomez che con i Reds per capire la fattibilità dell’operazione.

foto instagram Liverpool