Milan, da Faivre a Corona e Adli: le ultime di giornata

Il Milan abbraccerà Bakayoko nelle prossime ore, ma continua a essere molto attivo sul mercato. La new entry, Faivre del Brest, è intrigo continuo: dalla pista svelata in Francia qualche giorno fa, siamo entrati nel vivo e il Milan confida in uno sconto rispetto ai 15 milioni chiesti. Occhio sempre a Corona, in scadenza con il Porto, mentre Adli è un altro fronte caldo. Sullo sfondo, almeno per ora, Messias, ma le gerarchie possono cambiare.

Foto: Instagram Faivre