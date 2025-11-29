Milan, corto muso e primo posto: decide Leao. VAR e rabbia Lazio in pieno recupero. Espulso Allegri

29/11/2025 | 22:55:20

Basta un gol, ancora una volta, al Milan di Allegri per piegare una buona Lazio a San Siro, con le proteste degli ospiti nel finale. Pronti, via, Maignan salva il risultato in Milan-Lazio. Immediatamente una parata pazzesca del capitano rossonero che con un riflesso clamoroso spedisce in angolo un colpo di testa a botta sicura di Gila. I rossoneri rispondono al 20′ con una bella combinazione Saelemaekers-Nkunku-Leao ma il tiro del portoghese è rimpallato. A inizio ripresa i rossoneri passano con Leao, il portoghese al 51′ sblocca la gara con il primo tiro dei rossoneri. Saelemaekers per Fofana che imbecca Tomori che si è inserito sulla fascia: cross basso e forte per Leao che attacca la porta e spinge in rete. Bellissima azione e bellissimo gol per Leao. Arrembaggio finale della Lazio. Check lungo al Var per un possibile tocco di mano di Pavlovic: Collu va al monitor ed espelle Allegri per proteste. Dopo un lungo check il rigore non viene assegnato per un fallo precedente, nonostante il braccio in posizione innaturale di Pavlovic. Finisce 1-0.

foto x lega serie a