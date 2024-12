Sergio Conceicao è arrivato a Milanello dove dirigerà il primo allenamento e incontrerà per la prima volta la prima squadra. Continua il Conceicao-Day, ancora non è chiaro quando sarà la conferenza stampa di presentazione, ma non è da escludere che sarà direttamente in Arabia Saudita. Infatti nella giornata di domani i rossoneri partiranno per la Supercoppa.

Foto: Sito Milan