Milan, con la vittoria a Parma arriva il record di successi in trasferta

Il Milan ha stabilito il suo record di successi in trasferta in una singola stagione in Serie A. Col 3-1 contro il Parma i rossoneri salgono a 13 vittorie in trasferta, su 15 partite disputate lontano da San Siro in stagione.

Eguagliato il record delle stagioni 2004/05 e 1992/93 considerando tutte le competizioni. Possibilità quindi di superare questo prestigioso risultato già nella prossima trasferta, anche se si tratta della sfida alla Lazio il 26 aprile prossimo.