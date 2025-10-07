Milan-Como in Australia, Abodi: “Occasione di crescita e sviluppo del calcio italiano”

07/10/2025 | 18:28:08

“Milan-Como in Australia probabilmente è la soluzione più conveniente per le società. Credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano, del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più”. È il pensiero del ministro dello Sport, Andrea Abodi, sulla possibilità che Milan-Como venga disputata a Perth, dopo aver ricevuto ieri l’ok della Uefa. “Se guardiamo i fatturati, il mondo vale un quarto dell’Italia e c’è qualcosa che non torna nei numeri, quindi da questo punto di vista è una buona occasione dettata peraltro da una emergenza – aggiunge Abodi, a margine del sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano, a Rho, che ospiteranno la pista di speed skating e hockey maschile e femminile per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 – Tendenzialmente è un’occasione non ripetibile per via ordinaria. Resta il fatto che il calcio è per i tifosi, si sta chiedendo ai tifosi del Milan e ai tifosi del Como di fare un piccolo sacrificio: comprendo l’amarezza, spero che si comprenda comunque le ragioni per le quali si è fatta questa scelta dall’altra parte del mondo, quindi un po’ lontana. Mi auguro che almeno produca gli effetti sperati”.

Foto: X Abodi