Milan-Como, arbitra Mariani

16/02/2026 | 14:00:27

Sarà Maurizio Mariani l’arbitro del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Como, gara rinviata a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bindoni e dal quarto uomo Marcenaro, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca.

