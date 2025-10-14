Milan-Como a Perth, il comunicato della Curva Lariana: “Non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro”

14/10/2025 | 14:52:26

La Curva del Como, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha espresso la propria contrarietà alla decisione di giocare il match tra Milan e Como in Australia, a Perth.

Questo è un estratto del comunicato della Curva:

“Carissimi Presidente e Società, ora conosciamo la vostra posizione riguardo alla partita Milan-Como che si giocherà a Perth. Parole eleganti, grandi discorsi sul ‘bene comune’, sulla ‘crescita’ e sul ‘sacrificio necessario’. Bene, allora parliamone. Il Como senza la sua gente non è il Como. Parlate di sacrificio come se fosse un concetto astratto, una parola da mettere in un comunicato. Per noi, invece, il sacrificio è vita quotidiana. È chi lavora tutta la settimana e la domenica percorre centinaia di chilometri per esserci, è chi si paga tutto di tasca propria, senza chiedere nulla a nessuno. È chi c’era in Serie D, nei campi che nemmeno il navigatore trovava, e che sarà sempre presente, ovunque giochi questa maglia. Non venite a spiegarci cosa vuol dire ‘sacrificio per il bene comune’. Perché il bene del Como lo sosteniamo noi, ogni volta che entriamo in curva, che alziamo una sciarpa, che cantiamo anche quando perdiamo. E non ci sembra rispettoso sentirci dire che dovremmo ‘sacrificarci ancora’ per una partita a 14mila km da casa. Forse qualcuno si è dimenticato che il calcio nasce dalla gente, non dalle strategie di marketing. Che senza tifosi, senza passione vera, non c’è crescita, non c’è futuro, non c’è nemmeno una ‘Lega’ da salvare. La nostra fede non viaggia in business class. Resta qui, sugli spalti, tra la pioggia e il freddo, tra cori e bandiere. Resta a Como, dove batte davvero il cuore di questa squadra. Con rispetto, ma con fermezza, lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro”.

Foto: sito Como